كربلاء.. القبض على قاتل بعد عام من جريمته 

2020/10/17 | 19:49 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {كربلاء المقدسة:الفرات نيوز} على مدار 360 يوماً واصلت شرطة كربلاء البحث عن مجرم حتى توصلت إليوم.

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