يوميات دنماركية 200+35 - حكمة اقبال

2020/10/17 | 19:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حكمة_اقبال 1- ثلاثة + ثلاثة :في الوقت الحالي الذي ترتفع فيه معدلات الإصابة في العديد من الدول الأوروبية بشكل كبير ، وتغلق العديد من الدول أبوابها مرة أخرى للحد من العدوى ، لا تتأثر الدنمارك بشدة وعدد المصابين مستقر إلى حد ما ، وبقيت المؤسسات الصحية والمستشفيات واقفة بقوة لتأدية واجباتها .



في دراسة لقناة التلفزيون الثانية أتفق 6 من الأخصائيين من في جامعات الدنمارك على ثلاثة أسباب لذلك وهي 1- الثقة باجراءا ......





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