النذور عبادة جاهلية - عصمت موجد الشعلان

2020/10/17 | 19:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عصمت_موجد_الشعلان المزار على نوعين: المقام بفتح الميم وهو المكان الذي اقام فيه ولي صالح او امام او احد ابناء وبنات الامام او سيد يرجع نسبه الى النبي محمد ( وما اكثر السادة بعد سقوط النظام السابق )، قد يقيم في هذا المكان الولي الصالح او الامام او احد ذريته لفترة قصيرة ساعة ار بضعة ساعات او يمكث فيه لايام، وقد يكون المقام وهمي او حقيقي، يبني المقام فلاح فقير او اي شخص او نصاب يريد الانتفاع من النذور ، يشيد حجرة من ......





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