2020/10/17 | 19:50 - المصدر: عين العراق

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سعي برلماني لمراجعة عقود جولات التراخيص النفطية بهدف تصحيحها

كشف عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية، محمود الزجراوي، اليوم السبت، عن وجود سعي برلماني لمراجعة عقود جولات التراخيص النفطية بهدف تصحيحها.

وقال الزجراوي، لـ"عين العراق نيوز"، ان "هناك سعي من قبل لجان البرلمان المختصة، من أجل مراجعة عقود جولات التراخيص النفطية بهدف تصحيحها، فهذه الجولات فيها الكثير من الكوارث الاقتصادية الخطير، ولهذا حان الوقت لتصحيح تلك الاخطاء، فالوضع الاقتصادي والمالي لا يتحمل المزيد".

وبين ان "مراجعة عقود جولات التراخيص النفطية وتصحيحها تعد من اهم الاصلاحات المالية والاقتصادية، ولهذا يجب العمل بهذا الأمر، كما يجب ان يكون هناك تعاون حكومي – برلماني من أجل تحقيق تلك التعديلات".

واكد رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمة، في وقت سابق من اليوم السبت، ان اي اصلاح مالي يتغافل مراجعة عقود جولات التراخيص النفطية وتصحيحها سيكون إجراء شكليا وإهمالا واضحًا لاهم ايرادات العراق المالية.

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