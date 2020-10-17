علاوي : شق الوحدة الوطنية والاعتداء على الاملاك لن يخدم مصلحة البلاد

2020/10/17 | 19:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ – اكد رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، السبت، ان الاعتداء على الاملاك العامة والخاصة لن يخدم مصلحة البلاد، معتبرا انه من المحرمات.وقال علاوي في تغريدة على حسابه بتويتر وتابعتها المستقلة، “في ظرف حرجٍ احوج ما نكون فيه الى تغليب الحكمة والاعتدال وترسيخ مفاهيم العيش المشترك، فان شق الوحدة الوطنية والاعتداء على الاملاك العامة […]

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