تحذير.. عدم اعطاء الكمامات للأطفال في هذا العُمر

2020/10/17 | 19:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- قال الدكتورة المصرية لمياء محسن عميد كلية الطب، إن الكمامة ليست مستحبة لأي طفل أقل من سن 3 سنوات، ومرفوضة لأي طفل يمارس أي نشاط رياضي.وأضافت :” داخل الفصول يجب ان يرتدي الطالب الكمامة داخل الفصل مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي “.وتابعت :” يجب ان يتوافر مصدر تهوية داخل الفصول لتجديد […]

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