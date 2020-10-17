العمليات المشتركة تشكل لجنة تحقيقية للوقوف على تفاصيل جريمة بلد

2020/10/17 | 19:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت العمليات المشتركة، اليوم السبت، عن تشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على تفاصيل الجريمة التي ارتكبت بحق عدد من المواطنين في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين.

وقال بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “العمليات المشتركة قررت تشيكل لجنة تحقيقية للوقوف على تفاصيل الجريمة التي ارتكبت بحق عدد من المواطنين في قضاء بلد”.

وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أصدر، اليوم السبت، أمرا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق برئاسة رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية وعضوية عددٍ من أعضاء اللجنة ونواب محافظة صلاح الدين، للتوجه إلى مكان الحادث الإجرامي الذي حدث فجر اليوم.

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