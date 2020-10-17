الحلبوسي عن 'مجزرة صلاح الدين': نذير شؤم! .. والكاظمي يأمر بالتحقيق

2020/10/17 | 19:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

قال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إن ما حصل في الفرحاتية محاولة لـ "زعزعة الأمن"، فيما أمر بتشكل لجنة لتقصي الحقائق.

وقال الحلبوسي في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه، (17 تشرين الأول 2020)، إن "ما حصل اليوم في الفرحاتية نذير شؤم ومحاولة لزعزعة الأمن، وانفلات واضح راح ضحيته عدد من المدنيين الأبرياء"، مضيفا أن "هذه المشاهد كنا نعتقد أنها ولت مع سنوات الإرهاب الأسود".

وأشار رئيس مجلس النواب وفقا للبيان، إلى أن "الجهات الأمنية ذات العلاقة تتحمل كامل المسؤولية عن حياة العراقيين، وحماية السلم الأهلي، والحيلولة دون انفراط عقد الأمن في البلد والذهاب إلى المجهول".

وأكد الرئيسان خلال الاتصال وفقا للبيان، "على العمل الفوري وفتح تحقيق بملابسات الجريمة مع القوة الماسكة للمنطقة، وملاحقة الجناة وكشف نتائج التحقيق، وإنزال القصاص بمن يعبث بأمن البلاد وأرواح المواطنين ومن يسعى إلى الفوضى".

واصدر رئيس مجلس النواب، السبت، أمرا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول ملابسات الجريمة في محافظة صلاح الدين.





وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب، ان الحلبوسي "أمر بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق برئاسة رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية وعضوية عدد من أعضاء اللجنة ونواب محافظة صلاح الدين، للتوجه إلى مكان الحادث الإجرامي الذي حدث فجر اليوم، وإِعداد تقرير حول ملابسات الجريمة البشعة والنكراء، على أن تعرض اللجنة تقريرها على مجلس النواب".

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