وزير البيشمركة: علم كوردستان رمز للسلام والتعايش

2020/10/17 | 20:00 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر شورش اسماعيل وزير البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم السبت، بيانا حول حادثة الاعتداء على علم كوردستان، مشيرا الى ان العلم يمثل رمزا شامخا للشعب الكوردي ورمز للسلام والتعايش.

وجاء في البيان:

ندين وبشدة حرق وعدم احترام علم كوردستان، والذي ضحى بالدم تحت ظلاله مئات والاف الابطال والمناضلين لهذا الشعب.

ان علم كوردستان يمثل رمزا شامخا للشعب الكوردي ويمثل كذلك رمزا للسلام والاعمار والتعايش.

ان الاعتداء على اي حزب او جهة، والاستخفاف بعلم كوردستان، رسالة واضحة، مفادها وضع الصراعات الحزبية والتشنجات السياسية على جنب، وتؤكد ضرورة وحدة الكلمة والموقف لجميع الاحزاب والاطراف السياسية في الساحة السياسية في كوردستان، في سبيل مواجهة المخاطر الحالية والمستقبلية.

نطالب الحكومة الاتحادية والقوى الديمقراطية، بفتح تحقيق جدي حول هذه المسألة، والعمل على منع مثل هذه الخروقات التي تضع منبر التعايش السلمي للمكونات والقيم الديمقراطية والسلام المجتمعي العراقي، على محك المخاطر.

ان مد يد الاستخفاف الى علم كوردستان المقدس، محط رفض، ومن الضروري تقديم من قام بهذا الفعل الى العدالة بأسرع وقت.

نحن في وزارة البيشمركة، نعرب عن امتعاضنا العميق ونعلن اننا وكقوات بيشمركة كوردستان في كل وقت وآن، بالعمل لحماية على ارض وعلم كوردستان، كحمايتنا لمقل عيوننا.

شورش اسماعيل

وزير البيشمركة

PUKmedia ترجمة‌

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