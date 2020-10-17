وزيرة خارجية بلجيكا تعلن إصابتها بكورونا

2020/10/17 | 20:01 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزيرة الخارجية البلجيكية صوفي ويلمز، السبت، إن الاختبارات أثبتت إصابتها بكوفيد -19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

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