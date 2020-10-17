2020/10/17 | 20:01 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام لبنانية، السبت، عن وقوع مواجهات بين عدد من المحتجين والقوى الأمنية في محيط بلدية بيروت، قبل أن تتمكن القوى الأمنية من إخلاء شارع البلدية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مواجهات بين المحتجين والقوى الأمنية في محيط بلدية بيروت ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مواجهات بين المحتجين والقوى الأمنية في محيط بلدية بيروت ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).