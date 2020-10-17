البيشمركة تدعو لوحدة الصف: الاستخفاف بعلم كوردستان رسالة واضحة

2020/10/17 | 20:02 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [اربيل -اين]ادانت وزارة البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان، يوم السبت، احراق وعدم احترام علم كوردستان بشدة، كونه رمزا رفيعا لنضال الامة الكوردستانية ورمزا للسلام والاعمار والتعايش.

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