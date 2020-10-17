العراق وإسبانيا يعقدان مؤتمراً اقتصادياً مشتركاً لتعزيز العلاقات (صور)

2020/10/17 | 20:12 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أقامت السفارة العراقية في مدريد، السبت، المؤتمر الاقتصادي الأول بين العراق وإسبانيا لتعزيز العلاقات الاقتصادية بينهما.



وذكرت السفارة في بيان صحفي تلقى "ناس" نسخة منه، (17 تشرين الأول 2020)، أن "ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص في العراق وإسبانيا حضروا المؤتمر، بالإضافة إلى 102 شركة إسبانية بمختلف الاختصاصات".

ونقل البيان عن رئيس غرفة تجارة مدريد انخل اسنسيو قوله: إن "في العراق فرص استثمارية واعدة تنسجم مع توجه اسبانيا لتدويل شركاتها، كما أن العراق غني بموارده وطاقاته الشابة".

وأضاف، أن "القطاعات التي يحتاجها العراق هي الإسكان والتعمير والرقمنة وتأهيل الكوادر العاملة".

من جهته قال السفير العراقي في مدرير عادل مصطفى وفقا للبيان، إن "العراق يمتلك مؤهلات مهمة وجاذبة من بينها الموقع الجغرافي ووفرة الموارد والطاقة البشرية الفتية، يأتي بعدها قانون استثمار رقم ١٣ لعام ٢٠٠٦ وتعديلاته وهو الافضل من نوعه لجهة حجم الامتيازات والتسهيلات التي يضعها امام المستثمر".

وتابع البيان، أن "السفير العراقي أشاد بالعلاقات الثنائية المتينة على المستوى السياسي بين بغداد ومدريد والتي تمتد إلى مدى سبعة عقود، فضلاً عن مشاركة اسبانيا ضمن التحالف الدولي في الحرب على داعش وبعدها زيارة الملك فليب السادس للعراق ولقائه مع رئيس الجمهورية برهم صالح، وبالتالي فإن تلك الارضية الخصبة على مستوى العلاقة الثنائية السياسية لابد ان تنعكس ايجابا على العلاقة الاقتصادية".

من جهته، قال بابلو بيرث رئيس مجموعة إسبانيا للاستثمار بحسب البيان، إن "مجموعته تعرض خدماتها الامنية للشركات والمؤسسات فضلا عن إمكانية توفير خدمات أمن المعلومات".

وبحسب بيان السفارة العراقية، فإن "مديرة قسم المغرب والشرق الاوسط والبحر المتوسط في وزارة الخارجية الاسبانية إيفا مارتنيت تحدثت عن عمق العلاقة الثنائية منذ عام 1946 حتى اليوم".

وأكدت مارتنيت "اهمية العراق الرمزية كونه بلد يضم تنوعا واسعا من الاديان والقوميات وتطلع اسبانيا بان تعيش تلك المكونات بسلام ضمن اطار البلد الواحد وان العراق بلد ذا سيادة واستقلالية يتمتع شعبه بإرادة وشجاعة وتطلع صوب ارساء نظام ديمقراطي، وانها تتوقع مستقبلا زاهرا للعراق".

واستعرض المستشار الاقتصادي في رئاسة مجلس الوزراء عبد الحسين العنبكي "الامتيازات التي يحظى بها المستثمر في العراق منها مساع البلد في التحول باتجاه اقتصاد السوق وفرض التعرفة الكمركية لحماية المنتج المحلي، فضلا عن وفرة اليد العاملة والقاعدة التشريعية التي تحمي المستثمرين و روؤس الاموال على مستوى قانون الاستثمار والدستور العراقي".

واشار البيان إلى أن "سفير إسبانيا في بغداد هانسي اسكوبار، أكد أن "الوضع في العراق يتجه نحو الاستقرار التام وهو ما يشجع العمل الاستثماري وان حكومة مصطفى الكاظمي ماضية قدما باتجاه تحقيق اصلاحات شاملة في البلاد".

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