2020/10/17 | 20:12 - المصدر: موازين
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اصابة 4 من الحشد الشعبي بصد هجوم داعشي في صلاح الدين
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصابة 4 من الحشد الشعبي بصد هجوم داعشي في صلاح الدين ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصابة 4 من الحشد الشعبي بصد هجوم داعشي في صلاح الدين ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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