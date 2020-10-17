قطاعات لن تتعافى بدون لقاح كورونا

2020/10/17 | 20:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم رفع الإغلاق التدريجي في عدد كبير من بلدان العالم وفتح قطاعات اقتصادية من جديد، إلا أن هناك صناعات لن تتعافى من كورونا إلا بعد تطوير لقاح فعال يوقف تفشي الفيروس.

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