2020/10/17 | 20:20 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيد مقتدى الصدر: اتقوا الله في عراقنا ان كنتم عراقيين) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيد مقتدى الصدر: اتقوا الله في عراقنا ان كنتم عراقيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).