بايش يرد على

2020/10/17 | 20:20 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {رياضية:الفرات نيوز} علق اللاعب الدولي ابراهيم بايش، السبت، على الحديث الذي تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي حول لعبه بالفرق الشعبية.

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