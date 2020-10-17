إصابة أربعة عناصر من الحشد الشعبي بصد هجوم لـ'داعش' في صلاح الدين

2020/10/17 | 20:21 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، السبت، بإصابة أربعة عناصر من الحشد الشعبي بصد هجوم شنه عناصر تابعين لتنظيم "داعش" على منطقة الرفيعات صلاح الدين.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "أربعة أفراد من الحشد الشعبي أصيبوا أثناء صد هجوم داعشي على منطقة الرفيعات في صلاح الدين"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.وكان مصدر أمني أفاد لـ السومرية نيوز، ظهر اليوم السبت، بقيام مجهولين بإعدام ثمانية شبان رمياً بالرصاص، في قضاء بلد جنوبي صلاح الدين.

وأدان المجلس الوزاري للأمن الوطني، في وقت سابق اليوم السبت، حادثة "الاعتداء الإرهابي" في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين، في حين قرر القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي إحالة المسؤولين من القوات الماسكة للأرض إلى التحقيق.





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