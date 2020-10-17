الإعلام الأمني تعلن تشكيل لجنة تحقيقية بخصوص 'حادثة بلد'

2020/10/17 | 20:21 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، تشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على تفاصيل حادثة إعدام مجهولين لثمانية أشخاص في ناحية الفرحاتية التابعة قضاء بلد جنوبي صلاح الدين.

وقالت الخلية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "قيادة العمليات المشتركة تشكل لجنة تحقيقية على الفور وترسلها إلى قيادة عمليات سامراء للوقوف على تفاصيل الجريمة البشعة التي ارتكبت هذا اليوم بحق عدد من المواطنين العزل الذين وجدوا مقتولين في ناحية الفرحاتية / قضاء بلد، وما يزال التحقيق مستمراً".

وكان مصدر أمني أفاد لـ السومرية نيوز، ظهر اليوم السبت، بقيام مجهولين بإعدام ثمانية شبان رمياً بالرصاص، في قضاء بلد جنوبي صلاح الدين.وأدان المجلس الوزاري للأمن الوطني، في وقت سابق اليوم السبت، حادثة "الاعتداء الإرهابي" في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين، في حين قرر القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي إحالة المسؤولين من القوات الماسكة للأرض إلى التحقيق.





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