الاردن يسجل 1505 اصابة جميعها محلية و 20 حالة وفاة

2020/10/17 | 20:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل 1505 اصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في الأردن اليوم، جميعها محلية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 36053.كما اعلنت في موجز صحفي عن تسجيل 20 حالة وفاة بالفيروس، ليرتفع العدد الكلي للوفيات بالمملكة منذ بدء الوباء إلى 330 وفاة.وأشارت الصحة الأردنية ، إلى أن عدد الحالات […]

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