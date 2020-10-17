الحزب الإسلامي: حرق مقر الحزب الديمقراطي دليل على ضعف الحكومة

2020/10/17 | 20:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..اكد الحزب الإسلامي العراقي، أن حادثة حرق مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني في بغداد، عمل مرفوض، ولا يمكن القبول به.واشار الحزب في تصريح صحفي أصدره بهذا الخصوص، ان حالة التجاذب السياسي، وتبادل الاتهامات، وتطورها الى احراق مقرات الاحزاب، ترسيخ سلبي لثقافة تغليب القوة على الحوار، والتخاصم على التحاور.كما طالب كافة القوى السياسية، والأجهزة الحكومية، […]

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