تحالف القوى يدين حادثة بلد ويطالب القائد العام بإعادة النظر بالواقع الأمني للمحافظات المحررة

2020/10/17 | 20:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

ادان تحالف القوى العراقية، السبت، 17 تشرين الأول، 2020، حادثة قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين.

وقال التحالف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "ندين بشدة عودة مسلسل الاغتيال الطائفي في المناطق المحررة وآخرها ما حدث في قضاء بلد "منطقة الفرحاتية" بمحافظة صلاح الدين، بعد قيام جهات مسلحة بمداهمة واعتقال واغتيال مواطنين آمنين من سكنة منطقة الرفيعات".

واضاف البيان أن "استمرار الانتكاسات الأمنية في المحافظات والمدن المحررة وسطوة الجماعات المسلحة على حياة ومقدرات سكانها؛ يضع الأجهزة الأمنية والاستخبارية والقطعات الماسكة فيها بموضع التشكيك بقدرتهم على منع الجرائم والانتهاكات بحق المواطنين العزل ".

وتابع :"إننا إذ نستنكر هذه الجريمة البشعة بحق المواطنين العزل الآمنين، نجدد مطالبتنا للقائد العام للقوات المسلحة بتحمله وقياداته الميدانية مسؤولية الحفاظ على الدم العراقي في كل بقعة من العراق، واتخاذ الإجراءات الشجاعة في محاسبة القطعات الأمنية، وتقديم المجرمين للعدالة، وإنصاف ذوي الشهداء، والضرب بيد من حديد على الجماعات المسلحة والمنفلتة، التي تعمل على تفتيت اللحمة الوطنية ودق إسفين الفرقة والطائفية بين شركاء الوطن وأبناء المجتمع الواحد".

واردف البيان :"إذ ننتظر نتائج التحقيق بهذه الجريمة البشعة خلال اليومين القادمين، فإن وحشية هذه الجرائم وتكرارها في المدن المحررة تدعونا إلى المطالبة بإعادة النظر في القوات الأمنية المتواجدة بهذه المحافظات، وإبعاد الفصائل المسلحة عنها، وبعكسه ستكون الخيارات الدستورية والقانونية مفتوحة أمامنا لاتخاذ ما نراه مناسبا من أجل حفظ دماء المواطنين وكرامتهم".

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