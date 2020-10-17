100 شخصية عشائرية بديالى تعقد مؤتمراً موسعاً لدعم الحشد الشعبي في مواجهة الارهاب

2020/10/17 | 20:25 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى

عقد نحو 100 من زعماء القبائل والعشائري في ديالى، السبت، مؤتمرا موسعا لمناقشة الاوضاع الداخلية والمشهد الامني في المحافظة.

وقال مدير شؤون العشائر في ديالى العميد علي محمود التميمي في حديث لـ/ المعلومة/، ان ” نحو 100 من زعماء القبائل والعشائر في ديالى عقدوا اجتماعا موسعا في قضاء الخالص(15كم شمال بعقوبة) بحضور قادة القوى الامنية في الجيش والشرطة والعمليات بالاضافة الى محافظ ديالى مثنى التميمي”.

واضاف، ان “المؤتمر والذي ناقش ملفات هامة في المشهد العام خرج بمقررات ابرزها دعم الحشد الشعبي في مواجهة الارهاب والالتزام بتوجيهات المرجعية الدينية الرشيدة وحصر السلاح بيد الدولة ومكافحة المخدرات وتجريمها وشجب الدكة العشائرية والمغالاة في الفصول ومساندة التظاهرات السلمية ورفض اي تجاوز على الاملاك العامة وشجب العنف الاسري”.

واشار الى ان “المؤتمر والذي يعد الاكبر من نوعه خلال العام الجاري ياتي في اطار دعم جهود الامن والاستقرار باعتباره العشائري ظهير للقوات الامنية في مواجهة اي محاولات ترمي لزعزعة الاستقرار والامان”.انتهى 25 ف

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