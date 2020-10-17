عاجل | رئاسة الجمهورية تدين استهداف مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني

2020/10/17 | 20:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رئاسة الجمهورية: التعاون والتكاتف الجهادي بين الجيش والبيشمرگة والحشد الشعبي والقوات الأخرى هي مَن جاءت بالنصر على الإرهاب

رئاسة الجمهورية: من غير المقبول إدخال هذه التضحيات بالسجالات الجانبية والطرق المنفعلة والتخريبية التي عبّرت عن ذلك بالإساءة إلى علم كردستان الذي له رمزيته ودلالته التاريخية لدى العراقيين

رئاسة الجمهورية: نرفض التصريحات المسيئة إلى المؤسسات الرسمية والأجهزة الأمنية ومن بينها الحشد الشعبي

رئاسة الجمهورية: أعمال التخريب وحرق المقرات لا تصبّ في مصلحة البلاد وتهددُ الاستقرار والسلم المجتمعي

رئاسة الجمهورية تدعو الحكومة إلى فتح تحقيق عاجل بعملية الاعتداء ومحاسبة المقصرين

رئاسة الجمهورية تدعو جميع الأطراف لضبط النفس وتغليب لغة العقل وتقديم مصالح البلاد العليا

رئاسة الجمهورية: العراق يمر بظروف صعبة تحتاج إلى توحيد المواقف الوطنية

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