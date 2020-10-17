هكذا ردت نبيلة عبيد على متابعة وجهت لها اللوم لدعمها سعد لمجرد

2020/10/17 | 20:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ شاركت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، جمهورها بمقطع فيديو جديد ، يجمع رقصات لها من فيلمها الشهير “الراقصة والسياسى”، وجاءت فى خلفيه الفيديو أنغام أغنية “عدى الكلام” للمطرب المغربى سعد لمجرد.وعلقت نبيلة، على الفيديو عبر حسابها الشخصى على موقع “إنستغرام”، قائلة: “الجمال عدى الكلام..سعد لمجرد صوت جميل من المغرب العزيز..المشاهد […]

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