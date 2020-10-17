ميسان تستخدم منظومة كاميرات حرارية ليلية لمراقبة الحدود مع ايران

2020/10/17 | 20:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /علي قاسم الكعبي/..افتتح محافظ ميسان علي دواي، عصر السبت، مشروع نصب كاميرات مراقبة حرارية عالية الدقة على الجزء من الشريط الحدودي مع الجارة ايران وقال بيان عن مكتب المحافظ ان دواي زار مقر لواء الحدود العاشر والافواج في قاطع المسؤولية برفقة آمر اللواء العميد سمير دهم المحمداوي وعدد من ضباط اللواء والافواج وبرفقة المعاون […]

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