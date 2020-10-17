2020/10/17 | 20:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

اكدت عضو لجنة الطاقة النيابية النائب زيتون الدليمي، السبت، بان حجم الجباية في الكهرباء تقل عن 10% في العراق.

وقال الدليمي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” قيمة ما تحصل عليه وزارة الكهرباء من اموال عن طريق الجباية في كل محافظات البلاد تقل عن 10% من المفروض ان تحصل عليه لاسباب كثيرة منها السحب الغير مرخص والضائعات لافتة الى غياب القانون والحكومة هو من قادنا ال هذا الوضع السلبي”.

واضافت، ان “الجباية او تحققت بشكلها الصحيح في العراق لكان بمكانية وزارة الكهرباء دفع روانب موظفيها والاجراء والصيانة والانتاج وتحقيق فائض مالي لكنه للاسف مسلسل الضائعات في الطاقة مستمر الذي يحتاج الى وقفة وطنية من اجل معالجة الكثير من السلبيات في ملف مهم جدا يمكن ان يشكل نافذة لدعم خزينة البلاد”.،انتهى 25 ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطاقة النيابية: حجم الجباية في الكهرباء يقل عن 10% في العراق) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطاقة النيابية: حجم الجباية في الكهرباء يقل عن 10% في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).