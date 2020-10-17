تناول الشوكولاتة الداكنة يفيد القلب والعقل والصحة العامة

2020/10/17 | 20:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ الصغر، يُطلب منا عدم تناول الكثير من الحلويات، بما في ذلك الشوكولاتة.ومع ذلك، فإن الداكنة منها، خاصة التي تحتوي على نسبة عالية من الكاكاو، يمكن أن تكون مفيدة بالفعل.ويقدم هذا النوع من الشوكولاتة مجموعة متنوعة من الامتيازات الصحية التي يمكن أن تفيد القلب والعقل والصحة العامة.يمكن أن تكون الشوكولاتة الداكنة مفيدة […]

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