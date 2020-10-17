كركوك... اقامة اسبوع لشعراء الكلاسيك

2020/10/17 | 20:31 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضمن الاسبوع الخاص لشعراء الكلاسيك، اقامت مجموعة المدينة (كروبى شار) اربع ندوات ثقافية بمركز ديالوك الثقافي في مدينة كركوك.

الندوة الاولى اقيمت للكاتب الصحفي لطيف فاتح فرج الذي تحدث خلالها عن دور الشاعر الكلاسيكي (اسيري)، واقيمت الندوة الثانية للكاتب الصحفي طارق كاريزي والتي حملت عنوان (الشعر القومي لدى الشاعر الكلاسيكي لطفي)، والندوة الثالثة اقيمت للأديب عبد الستار عزيز جباري تحت عنوان (پێشەنگییەكانی مه لاى جه بارى) اي (الأوائل لدى ملا جباري).

وكان مسك الختام لهذا الاسبوع الثقافي اقامة ندوة للأديب نزار محمد صابر محمود الذي تحدث عن الشاعر الكوردي الكلاسيكي رنجوري تحت عنوان (الزمن المعرفي لدي رنجوري).

هذا وحضر هذه الندوات الثقافية جمع من الادباء والمثقفين في كركوك.

PUKmedia / رزكار شواني / كركوك ‌

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