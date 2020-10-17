لاهور شيخ جنكي: جريمة الاسحاقي يجب ان لا تمر دون حساب

2020/10/17 | 20:31 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدان لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني الحادثة التي وقعت في منطقة الاسحاقي بمحافظة صلاح الدين اليوم السبت.

وقال لاهور شيخ جنكي في بيان له، "يجب ان لا تمر جريمة خطف وترويع المدنيين في الاسحاقي دون حساب للجهات التي تقف خلف ازهاق ارواح الابرياء هناك"، مؤكدا ان "محاولات المخربين ودعاة الفوضى جر العراق لمنزلق خطير باتت واضحة وعلى الحكومة الاتحادية كشف الجناة ومحاسبتهم".

وكانت مجموعة مسلحة هاجمت منطقة الاسحاق يوم السبت وقامت باعدام عدد من المواطنين ثم لاذت بالفرار.

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