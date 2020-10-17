مقتدى الصدر يدعو الى نبذ العنف ويؤكد : اتقوا الله في عراقنا ان كنتم عراقيين

2020/10/17 | 20:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى نبذ العنف بين الفرقاء وترك لغة العنف والحرق والصلب، محذرا من :” ان السلم الاهلي في خطر ” .وتساءل الصدر في تغريدة :” الى متى يبقى العنف هو المتحكم بين الفرقاء..ومتى كان العنف والحرق والصلب حلا”.واضاف :” اتقوا الله في عراقنا ان كنتم […]

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