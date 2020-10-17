رئاسة الجمهورية تدين استهداف مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني وتدعو لمحاسبة المقصرين

2020/10/17 | 20:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دانت رئاسة الجمهورية حادثة استهداف مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد.

بيان للناطق باسم الرئاسة أكد أن أعمال التخريب وحرق المقرات لا تصبّ في مصلحة البلاد، وإنما تهددُ الاستقرار والسلم المجتمعي.

ودعا البيانُ الحكومةَ إلى فتح تحقيق عاجل بعملية الاعتداء ومحاسبة المقصرين، مشيراً إلى أن رئاسة الجمهورية تدعو جميع الأطراف لضبط النفس، وتغليب لغة العقل، وتقديم مصالح البلاد العليا، لا سيما وأن العراق يمر بظروف صعبة تحتاج إلى توحيد المواقف الوطنية.

هذا ورفضت الرئاسة الإساءة لعلم كردستان الذي يعتبر جزءاً من الكيان الدستوري العراقي، كما ترفض التصريحات المسيئة إلى المؤسسات الرسمية والأجهزة الأمنية ومن بينها الحشد الشعبي

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