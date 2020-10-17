المكتب السياسي لتيار الحكمة يصدر بياناً: ’ولا تنازعوا فتفشلوا’

2020/10/17 | 20:43 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اصدر المكتب السياسي لتيار الحكمة الوطني، السبت، بيانا قال فيه إن "الساحة الوطنية تشهد توتراً لا يخدم أيا من الأطراف".



وذكر بيان التيار الذي تلقى "ناس" نسخة منه، (17 تشرين الأول 2020)، إن "تيار الحكمة الوطني يؤكد على ضرورة ضبط التصريحات والمواقف الصادرة من جميع الأطراف وتجنب كل مايثير الفرقة والفتنة".

تالياً نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

((ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهبَ ريحُكم )) صدق الله العلي العظيم

في الوقت الذي يحرص الجميع على رأب التصدعات وتعزيز النسيج الوطني للمضي في الإصلاح المنشود ، تشهدُ الساحةُ الوطنية تصعيداً وتوتراً لا يخدمان أياً من الأطراف ولا يصبان في مصلحة البلاد ، وفي هذا السياق يؤكدُ تيارُ الحكمة الوطني موقفه المعروف في الاشادة بالجهد الوطني المشترك الذي تآزرَ في أروع صورةٍ لدحرِ الإرهاب وهزيمته ، ويحيي بطولاتِ قواتنا المسلحة بمختلف صنوفها والحشدَ الشعبي و البيشمرگة والحشد العشائري وجميع العناوين الوطنية التي وحَّدَتها دماءُ الشهداء في سبيل رفعة العراق وعزته وكرامته .

وفي هذا الظرف الدقيق يؤكد تيار الحكمة الوطني على ضرورة ضبط التصريحات والمواقف الصادرة من جميع الأطراف وتجنب كل مايثير الفرقة والفتنة .

ومثلما نؤكدُ على حق التظاهر السلمي الذي كفله الدستور لجميع مواطنيه ، فإننا نستنكرُ أيَّ شكلٍ من أشكال الاعتداء والانفلات والفوضى ، ونُشدّدُ على ضرورة الابتعاد عن مظاهر العنف والتخريب وخرق القانون .

وختاماً نهيبُ بالمواطنين الكرام وبجميع الفعاليات السياسية والمجتمعية أن يتعاونوا مع القوات الأمنية الباسلة ويساندوها في أداء مهامها وواجباتها من أجل سلامة العراق وسيادته وأمنه.

والله ولي التسديد ..

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