اعتقالات وقرارات للحكومة العراقية بعد حادثة حرق مقر

2020/10/17 | 20:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة العراقية، السبت، اعتقال 15 شخصا متورطا في حادثة اقتحام وحرق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد.

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