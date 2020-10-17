قتيبة الجبوري يطالب بسحب “الميليشيات” من المناطق المحررة

2020/10/17 | 20:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..أدان النائب عن محافظة صلاح الدين قتيبة ابراهيم الجبوري “الجريمة البشعة التي ارتكبتها الميليشيات المنفلتة” اليوم في منطقة الفرحاتية بقضاء بلد بمحافظة صلاح الدين وقيامها بخطف ١٢ مدنياً وتعذيب وإعدام ثمانية منهم حتى الآن، مطالباً رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بسحب “الميليشيات” من المناطق المحررة كافة.وقال الجبوري في بيان اليوم :” في الوقت الذي […]

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