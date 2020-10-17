حزب عون يرفض تسمية الحريري لرئاسة الحكومة اللبنانية

2020/10/17 | 20:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

أعلن حزب “التيار الوطني الحر”، الذي أسسه الرئيس اللبناني ميشال عون أنه لن يدعم سعد الحريري لرئاسة الحكومة في لبنان، ما سيعقد جهود خروج لبنان من الأزمة السياسة التي يعيشها.

وقال “التيار الوطني الحر” الذي يتزعمه حاليا صهر عون، وزير الخارجية السابق جبران باسيل، بعد اجتماع لمكتبه السياسي، إنه لا يمكنه دعم شخصية سياسية كالحريري لأن مقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا إلى حكومة إصلاح يشكلها ويقودها “اختصاصيون”.

وأضاف: “إذا كانت حكومة اختصاصيين، فيجب أن ينطبق هذا المعيار على رئيسها ووزرائها معا”، وشدد على أن تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة أسبوعا لن يجعل الحزب يعيد النظر في موقفه.

وكان رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أعلن بوقت سابق، أن الحريري صديقه، لكن كتلته البرلمانية لن تسميه لرئاسة الحكومة.



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