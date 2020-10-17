وزير التربية يوجه بعدم تغيير أسماء المدارس

2020/10/17 | 21:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه وزير التربية علي حميد الدليمي، اليوم السبت، بعدم تغيير أسماء المدارس حفاظاً على نسيجها ودلالاتها التربوية.

وقالت الوزارة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، إن الدليمي “وجه بعدم تغيير أسماء المدارس حفاظاً على نسيجها ودلالاتها التربوية والزم المديريات العامة للتربية كافة بعدم تغيير أسماء المدارس بصورة عامة، لاسيما المدارس القديمة التي تحتفظ بسجلات ووثائق لسنين طويلة”.

وأضافت “يُشترط بتغيير اسمها استحصال موافقة الوزارة بعد إن تتم دراسة موضوعها بشكل تربوي دقيق”.

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