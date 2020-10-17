الصدر: اسفي على عراق تسود فيه الذئاب والوحوش

2020/10/17 | 21:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم السبت، أن السلم الاهلي في خطر، مشددا على اسفي على عراق تسود فيه الذئاب والوحوش والقمل والجراد.





وأدناه نص تغريدة للصدر في “تويتر”:

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