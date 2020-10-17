العمليات المشتركة ترسل لجنة للتحقيق في 'مجزرة بلد'

2020/10/17 | 21:01 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت قيادة العمليات المشتركة، السبت، عن تشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على تفاصيل الاعتداء الذي شهده قضاء بلد.

وقالت القيادة في بيان تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" (17 تشرين الاول 2020)، إن "قيادة العمليات المشتركة شكلت لجنة تحقيقة على الفور وأرسلتها إلى قيادة عمليات سامراء للوقوف على تفاصيل الجريمة البشعة التي ارتكبت بحق عدد مِن المواطنين العزل الذين وجدوا مقتولين في ناحية الفرحاتية".

وأضافت، "مازال التحقيق مستمرا وستعلن التفاصيل لاحقا".

وعلى خلفية الحادث، قرر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي "إحالة المسؤولين من القوات الماسكة للارض الى التحقيق، بسبب التقصير في واجباتهم الأمنية".

وعثرت شرطة محافظة صلاح الدين، السبت، على 8 جثث لمواطنين من ناحية الفرحاتية تم اختطافهم من قبل قوة مسلحة مجهولة، فيما لاقت الحادثة ردود فعل "غاضبة" تطالب باستقالة الكاظمي او الكشف عن الجناة.

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