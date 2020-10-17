تشكيل لجنة للتحقيق في حادثة بلد

2020/10/17 | 21:02 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت قيادة العمليات المشتركة تشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على تفاصيل حادثة إعدام مجهولين لثمانية أشخاص في ناحية الفرحاتية التابعة قضاء بلد جنوبي صلاح الدين.

وجاء في بيان للخلية يوم السبت، إن "قيادة العمليات المشتركة تشكل لجنة تحقيقية على الفور وترسلها إلى قيادة عمليات سامراء للوقوف على تفاصيل الجريمة البشعة التي ارتكبت هذا اليوم بحق عدد من المواطنين العزل الذين وجدوا مقتولين في ناحية الفرحاتية / قضاء بلد، وما يزال التحقيق مستمراً".

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