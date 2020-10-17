العمليات المشتركة ترسل لجنة للتحقيق في

2020/10/17 | 21:03 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلنت خلية الإعلام الأمني يوم السبت تشكيل لجنة وإرسالها إلى محافظة صلاح الدين للتحقيق في "المجزرة" التي وقعت في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين وقضى فيها ثمانية شبان رميا بالرصاص واختفى أربعة آخرون.

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