الحكمة يعلق على حرق مقر الديمقراطي: نستنكر الانفلات والفوضى

2020/10/17 | 21:03 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، السبت، على حرق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني من قبل انصار الحشد في منطقة الكرادة وسط بغداد.

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