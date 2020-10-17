مكافحة الإرهاب: عملياتنا مستمرة في المناطق البعيدة والوعرة

2020/10/17 | 21:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع- آمنة السلامي

أكد جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم السبت، أن العمليات النوعية اليومية والأساليب التي يتبعها لتعقب فلول داعش الإرهابية في المناطق التي تشهد وجوداً بسيطاً لهم مستمرة وكفيلة بالوصول إلى أيّ منطقة وعرة يتواجدون فيها.

وذكر الناطق الرسمي باسم الجهاز، صباح نعمان، في حديث خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "جهاز مكافحة الإرهاب، مستمر بعملياته الاستخباراتية لملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية، المتواجدة في المناطق الوعرة والبعيدة، التي لا تستطيع العجلات الوصول إليها"، لافتا إلى أن "العمليات النوعية اليومية والأساليب والتكتيك التي يتبعها جهاز مكافحة الإرهاب كفيلة بأن تصل إلى أي منطقة من الممكن أن يتواجد فيها الإرهابيون، حيث نشهد يوميا اعتقالا لعدة عناصر إرهابية في هذه المناطق".

وأضاف نعمان، أن "أغلب هذه المناطق، بدأت بالتحسن الأمني الملحوظ، حيث بدت بوادر هذا التحسن واضحة للجميع بعودة أغلب النازحين من سكان المناطق إلى مدنهم، كما ظهرت حملات إعمار، وعودة الحياة الطبيعية إلى هذه المناطق.

وأشار إلى أن "مقرات ومراكز المدن في الرمادي والموصل وصلاح الدين وكركوك، آمنة بنسبة 100 %".

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