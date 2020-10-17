ديالى تعلن حسم جريمة “الغربية” وتؤكد: الضحية مدرس متقاعد عمره 80 سنة

2020/10/17 | 21:10 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى

اعلن مسؤول حكومي في ديالى، السبت، عن حسم غموض جريمة الغربية شمال المحافظة.

وقال قائممقام قضاء الخالص(15كم شمال بعقوبة) عدي الخدران في حديث لـ/ المعلومة/،ان” جريمة قتل مدرس متقاعد عمره تجاوز الـ80 سنة بالالات حادة في ساعة متاخرة من مساء يوم امس في منطقة الغربية باطراف الخالص تم حسم غموضها”.

واضاف الخدران:” ان فريق امني مختص من الشرطة نجح وخلال ساعات معدودة من اعتقال اثنين من الجناة واعترفوا ابتدائيا وقضائيا بارتكابهم الجريمة البشعة بهدف السرقة لافتا الى ان الجريمة خلقت راي عام غاضب لهذا الفعل المستنكر بحق شخصية معروفة درست اجيال في قضاء الخالص”.

واشار الى ان “اهالي الخالص ينتظرون كلمة القضاء العراقي العادل في الحسم بحق المجرمين”.انتهى 25 ف

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