احباط تهرب من دفع الرسوم الكمركية وإعادة ارسالية في منفذي أم قصر والشيب

2020/10/17 | 21:22 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغدادالفرات نوز} أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، مساء السبت، عن ضبط تهرب من دفع الرسوم الكمركية وإعادة ارسالية في منفذي ميناء أم قصر الاوسط في البصرة والشيب بميسان.

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