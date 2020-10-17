الرافدين يعلن صرف رواتب المعين المتفرغ عن طريق ادوات الدفع الالكتروني

2020/10/17 | 21:22 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلن مصرف الرافدين، مساء السبت، صرف رواتب المعين المتفرغ.

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