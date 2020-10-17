ضبط تهرب من دفع الرسوم الكمركية وإعادة ارسالية في منفذي أم قصر الاوسط والشيب

2020/10/17 | 21:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، عن ضبط تهرب من دفع الرسوم الكمركية وإعادة ارسالية في منفذي ميناء أم قصر الاوسط والشيب.

وقالت الهيأة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “كوادرها في منفذ ميناء أم قصر الاوسط بمحافظة البصرة، تمكنت من ضبط عجلة مستوردة نوع (شيروكي لاتيدو) موديل 2019 المنشأ امريكا بقوة محرك 2400 (4سلندر) كما مثبت في المعاملة الكمركية والمنجزة من قبل مركز كمرك المنفذ الحدودي”.

واضافت الهياة، انه “تم ضبط العجلة خارج الحرم الكمركي عند سيطرة البحث والتحري هيأتنا بعد تدقيق معاملتها الكمركية ومعاينة العجلة من قبلهم تبين أن قوة المحرك 3200(6سلندر) خلافٱ لما تم ذكره في المعاملة الكمركية مما سبب هدرٱ بالمال العام بقيمة الرسم الكمركي والضريبي والفارق بمجمله (859000) دينار عراقي”، لافتة الى انه “تم إحالة ماتم ضبطه وفق محضر أصولي إلى قاضي تحقيق محكمة أم قصر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها”.

وفي سياق متصل، فقد تم اعادة ارسالية خزان كبير عدد (2) إلى الجانب الإيراني في منفذ الشيب الحدودي في محافظة ميسان لعدم اكتمال أوراقها الرسمية”، موشحة انه “تمت عملية الإعادة من لجنة شكلت لهذا الغرض أعضاؤها ممثل البحث والتحري من هيأة المنافذ الحدودية والمركز الكمركي وشرطة الكمارك والأمن الوطني والاستخبارات”.

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