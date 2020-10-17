الحلبوسي يوجه بتشكيل لجنة نيابية لكشف ملابسات مذبحة الفرحاتية

2020/10/17 | 21:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أمر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول ملابسات الجريمة النكراء في محافظة صلاح الدين.

الحلبوسي، وجه بان تكون اللجنة برئاسة رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية وعضوية عددٍ من أعضاء اللجنة فضلا عن ونواب محافظة صلاح الدين، على ان تتوجه إلى مكان الحادث الإجرامي في منطقة الفرحاتية، وإِعداد تقرير حول ملابسات الجريمة وان تعرض تقريرها على مجلس النواب.

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