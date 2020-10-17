2020/10/17 | 21:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

نظم نادي السماوة سينما المثنى اليوم السبت امسية للسينما في الهواء الطلق على كورنيش السماوة لعرض عدد من الأفلام العراقية والعربية الحائزة على جوائز في المهرجانات السينمائية في داخل وخارج البلد.

وقال مدير النادي مصطفى الاجودي ان هذه الأماسي التي تنظم للمرة الثالثة في المحافظة تهدف إلى نشر الثقافة السينمائية وعرض آخر الأفلام بتقنية حديثة على شاشة كبيرة، مبينا ان الافلام التي عرضت توزعت بواقع ٤ افلام عربية و٣ افلام عراقية.

وأضاف أن هذه الأماسي ستستمر خلال الفترة المقبلة وستعرض افلاما من نوعيات مختلفة .

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصورة: امسية “سينمائية” على كورنيش السماوة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصورة: امسية “سينمائية” على كورنيش السماوة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).