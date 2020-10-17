ثنائية ابراهيموفيتش تقود ميلان للانتصار على الانتر في ديربي الغضب

2020/10/17 | 21:32 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

قاد النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، فريقه ميلان للفوز على إنتر في ديربي ميلانو بمنافسات الدوري الإيطالي، بهدفين مقابل هدف.

والتقى ميلان وإنتر على ملعب "سان سيرو"، ضمن مباريات الجولة الرابعة للسيرياA .

تقدم إبراهيموفيتش بهدف مبكر لميلان في الدقيقة 13 وعقب 3 دقائق فقط أضاف الهدف الثاني.

هدف إنتر ميلان الوحيد سجله البلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقة 29 للشوط الأول.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد ميلان للنقطة 12 في صدارة الدوري الإيطالي، بينما تجمد إنتر رصيده عند النقطة 7 في المركز السادس.

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